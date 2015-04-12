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    В Ливии атаковано посольство Южной Кореи

    Погибли два сотрудника охраны, еще один был ранен

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Ливии вооруженные люди атаковали посольство Южной Кореи, передает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

    Как отмечается, в результате нападения погибли два сотрудника охраны, еще один был ранен.

    Об этом сообщили силы безопасности.

    По словам офицера Мабрука Абу-Бакра, вооруженная группа подъехала на автомобиле к зданию посольства и открыла огонь. Он отметил, что в нападении участвовали боевики группировки «Исламское государство».

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