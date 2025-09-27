Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Ливерпуле сотни человек вышли на демонстрацию против конференции лейбористов

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 17:12
    В Ливерпуле сотни человек вышли на демонстрацию против конференции лейбористов

    Сотни человек в центре Ливерпуля вышли на демонстрацию против проведения в городе конференции правящей партии лейбористов, которая начнется в воскресенье, и где ожидается выступление премьер-министра Великобритания Кира Стармера. Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ. Кроме того, участники акции также заявляют о поддержке Палестины, и требуют ввести санкции в отношении Израиля. Они поют песни, играют на музыкальных инструментах и выкрикивают антиизраильские лозунги. Организаторы акции против лейбористов - антивоенная коалиция Stop the War ("Остановить войну") и ряд групп, выступающих против действий Израиля в секторе Газа и поставок оружия Израилю Великобританией.

    Великобритания демонстрации лейбористы Израиль Палестина

    Последние новости

    18:19

    Зеленский: Украина получит от Израиля две системы Patriot

    Другие страны
    18:16
    Фото

    В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

    Армия
    18:10

    В Хачмазском районе почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    18:09

    Производство хлопковолокна в Азербайджане выросло почти на 33 %

    Промышленность
    18:06

    Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана

    Внешняя политика
    17:53
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские теннисисты вышли в финал

    Другие
    17:46

    Зеленский: Украинская делегация проведет технические встречи в США по покупке оружия

    В регионе
    17:40

    КазМунайГаз и Eni запустили солнечную электростанцию в Жанаозене

    Другие
    17:36

    Посольство США в Баку почтило память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    Лента новостей