В Ливерпуле сотни человек вышли на демонстрацию против конференции лейбористов
Другие страны
- 27 сентября, 2025
- 17:12
Сотни человек в центре Ливерпуля вышли на демонстрацию против проведения в городе конференции правящей партии лейбористов, которая начнется в воскресенье, и где ожидается выступление премьер-министра Великобритания Кира Стармера. Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ. Кроме того, участники акции также заявляют о поддержке Палестины, и требуют ввести санкции в отношении Израиля. Они поют песни, играют на музыкальных инструментах и выкрикивают антиизраильские лозунги. Организаторы акции против лейбористов - антивоенная коалиция Stop the War ("Остановить войну") и ряд групп, выступающих против действий Израиля в секторе Газа и поставок оружия Израилю Великобританией.
