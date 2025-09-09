ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцев

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 15:51
    В Ливане заявили, что разоружение Хезболлах займет несколько месяцев

    Ливанская армия планирует полностью разоружить группировку "Хезболла" в приграничных районах с Израилем в течение трех месяцев.

    Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Юсеф Рагги.

    По его словам, на прошлой неделе главнокомандующий армией Родольф Хайкал представил правительству пятиэтапный план, предусматривающий передачу контроля над оружием исключительно в руки ливанского государства.

    "На первом этапе, который должен занять три месяца, будет завершено изъятие оружия к югу от реки Литани, примерно в 30 километрах от границы с Израилем", - заявил Рагги. 

