В Ливане за сутки из-за авиаударов погиб 41 человек

В Ливане в результате израильских авиаударов на города и населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир за сутки погибли 41 человек и 124 получили ранения.

В Ливане в результате израильских авиаударов на города и населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир за сутки погибли 41 человек и 124 получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана в соцсети X.

Отмечается, что наибольшее число погибших - 21 - зафиксировано на севере страны в районе Згорта, ранены шесть человек. В южных провинциях Набатия, Сайда и Тир погибли 17 и ранены 79 человек. В долине Бекаа на востоке Ливана погибли 3 человека и 21 получил ранения, в регионе Баальбек-Хермель - 18 раненых, убитых нет.

Кроме того, в результате израильских бомбардировок и артиллерийских обстрелов с начала военной эскалации в октябре 2023 года число погибших составило 2,4 тыс., раненых - 10,9 тыс. человек.