В Ливане число погибших из-за ударов Израиля неуклонно растет

За сутки в результате ударов ВВС Израиля по югу Ливана погибли 33 человека, еще 90 пострадали.

Как передает Report, это следует из данных Минздрава республики в соцсети Х.

"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 072, пострадали - 2 966", - отмечает ведомство.

По данным МВД Ливана, свои дома в зоне военных действий покинули 1 049 328 человек.