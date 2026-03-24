Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Ливане число погибших из-за ударов Израиля неуклонно растет

    В Ливане число погибших из-за ударов Израиля неуклонно растет

    За сутки в результате ударов ВВС Израиля по югу Ливана погибли 33 человека, еще 90 пострадали.

    Как передает Report, это следует из данных Минздрава республики в соцсети Х.

    "Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 072, пострадали - 2 966", - отмечает ведомство.

    По данным МВД Ливана, свои дома в зоне военных действий покинули 1 049 328 человек.

    İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı artıb
    Death toll rises in Lebanon amid Israeli airstrikes
    Ты - Король

    20:24

    Галибаф: Манипуляции на бирже не обеспечат реальных поставок бензина

    В регионе
    20:08

    Цены на дизель в Европе приблизились к рекордным из-за Ормузского пролива

    Энергетика
    19:54

    В Ливане число погибших из-за ударов Израиля неуклонно растет

    Другие страны
    19:49

    NASA приостановило создание окололунной станции Gateway

    Другие страны
    19:35

    Томас Динанно заявил об отказе Китая от диалога с США по ядерным вооружениям

    Другие страны
    19:21

    Трамп поделился публикацией Шарифа о готовности поддержать переговоры США и Ирана

    Другие страны
    19:18
    Видео

    Во Львове из-за ударов ВС РФ пострадал объект ЮНЕСКО, семь человек ранены

    Другие страны
    19:02

    Военнослужащий ОАЭ погиб при отражении атак Ирана в Бахрейне

    Другие страны
    18:44

    Кулеба и Кос обсудили членство Украины в ЕС и восстановление критической инфраструктуры

    Другие страны
    Лента новостей