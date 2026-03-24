В Ливане число погибших из-за ударов Израиля неуклонно растет
- 24 марта, 2026
- 19:54
За сутки в результате ударов ВВС Израиля по югу Ливана погибли 33 человека, еще 90 пострадали.
Как передает Report, это следует из данных Минздрава республики в соцсети Х.
"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 072, пострадали - 2 966", - отмечает ведомство.
По данным МВД Ливана, свои дома в зоне военных действий покинули 1 049 328 человек.
20:24
20:08
19:54
19:49
19:35
19:21
19:18
19:02
18:44