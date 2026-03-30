В Ливане атаковали патруль Временных сил ООН, среди миротворцев есть раненые

Патруль Временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL) атакован в районе поселения Талуса, среди миротворцев есть раненные.

Как передает Report, об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

"Атака на патруль UNIFIL произошла на дороге Бни-Хайян - Талуса; для эвакуации раненых с базы в Накуре была задействована вертолет", - отметил телеканал.