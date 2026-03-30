BMT-nin Livandakı patrul dəstəsi hücuma məruz qalıb, yaralılar var
- 30 mart, 2026
- 16:13
BMT-nin Livanın cənubundakı Müvəqqəti Qüvvələrinin (UNIFIL) patrul dəstəsi Talusa yaşayış məntəqəsi ərazisində hücuma məruz qalıb, sülhməramlılar arasında yaralılar var.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Livanın "Al-Mayadeen" telekanalı xəbər verir.
"UNIFIL patrul dəstəsinə hücum Bni-Hayyan - Talusa yolunda baş verib; yaralıların Nakura bazasından təxliyəsi üçün helikopter cəlb edilib", - telekanal qeyd edib.
