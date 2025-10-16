Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Литве завершили проектирование завода Rheinmetall

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 11:34
    В Литве завершили проектирование завода Rheinmetall

    В Литве компания промышленного и энергетического профиля Tec Industry завершила проектирование завода германского оборонного концерна Rheinmetall, который будет производить артиллерийские боеприпасы.

    Как передает Report, об этом сообщает LRT.

    В ближайшее время будет выбран подрядчик и начнется строительство. А Tec Industry теперь займется техническим надзором за реализацией проекта.

    Руководитель Tec Industry Вайдас Лаукайтис сообщил о том, что подготовлена техническая документация, необходимая для отбора генерального подрядчика. При этом особое внимание в проектировании было уделено решениям, связанным с контролем взрывобезопасности.

    Rheinmetall совместно с двумя литовскими госпредприятиями – Epso-G, дочерней компанией Epso-G Invest, и Гирайтской оружейной фабрикой – в этом году начинает реализацию проекта завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в Байсогали, предварительная стоимость которого составляет от 260 до 300 млн евро.

