    • 18 сентября, 2025
    • 05:59
    В Литве задержали подозреваемых в организации терактов

    Генпрокуратура Литвы сообщила о задержании подозреваемых в организации терактов в странах Европы.

    Как сообщает Report со ссылкой на литовские СМИ, согласно заявлению прокуратуры, подозреваемые воспользовались услугами транспортных компаний DHL и DPD для отправки четырех посылок со взрывчаткой, спрятанной в контейнерах из-под косметики, из литовской столицы в различные европейские страны, включая Германию, Польшу и Великобританию.

    Всего предъявлены обвинения 15 лицам - гражданам Литвы, России, Латвии, Эстонии и Украины. Сообщается, что преступления были "организованы и координированы гражданами РФ, связанными с разведывательными структурами".

    Летом прошлого года на складах логистической компании DHL в Лейпциге и Бирмингеме (Великобритания) появились посылки с зажигательными устройствами, которые затем загорелись. В Польше посылка также привела к возгоранию грузовика DHL. После пожара в Лейпциге Федеральная прокуратура начала расследование. Четвертое взрывное устройство, по данным литовской прокуратуры, не взорвалось.

