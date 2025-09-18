İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    • 18 sentyabr, 2025
    • 07:50
    Litvada terror aktlarında şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Litva Baş Prokurorluğu Avropa ölkələrində terror aktlarının təşkilində şübhəli bilinən şəxslərin həbs edildiyini açıqlayıb.

    "Report"un Litva KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, şübhəlilər "DHL" və "DPD" gəmiçilik şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə edərək Litvanın paytaxtından müxtəlif Avropa ölkələrinə, o cümlədən Almaniya, Polşa və Böyük Britaniyaya kosmetik qablarda gizlədilən partlayıcı maddə olan 4 bağlama göndəriblər.

    Ümumilikdə 15 nəfərə – Litva, Rusiya, Latviya, Estoniya və Ukrayna vətəndaşlarına qarşı ittiham irəli sürülüb. Cinayətlərin kəşfiyyat orqanları ilə əlaqəsi olan Rusiya vətəndaşları tərəfindən təşkili və koordinasiya edildiyi bildirilir.

    terror Litva
    В Литве задержали подозреваемых в организации терактов

