Litvada terror aktlarında şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 07:50
Litva Baş Prokurorluğu Avropa ölkələrində terror aktlarının təşkilində şübhəli bilinən şəxslərin həbs edildiyini açıqlayıb.
"Report"un Litva KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, şübhəlilər "DHL" və "DPD" gəmiçilik şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə edərək Litvanın paytaxtından müxtəlif Avropa ölkələrinə, o cümlədən Almaniya, Polşa və Böyük Britaniyaya kosmetik qablarda gizlədilən partlayıcı maddə olan 4 bağlama göndəriblər.
Ümumilikdə 15 nəfərə – Litva, Rusiya, Latviya, Estoniya və Ukrayna vətəndaşlarına qarşı ittiham irəli sürülüb. Cinayətlərin kəşfiyyat orqanları ilə əlaqəsi olan Rusiya vətəndaşları tərəfindən təşkili və koordinasiya edildiyi bildirilir.
