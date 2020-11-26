В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом

Коронавирус выявили у норок на ферме в Йонавском районе Литвы.

Коронавирус выявили у норок на ферме в Йонавском районе Литвы.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг Государственная продовольственная и ветеринарная служба страны.

"Государственная продовольственная и ветеринарная служба сообщает, что на звероводческой ферме Йонавского района, где содержались животные, принадлежащие компаниям UAB Danmink и AB Vilkijos ukis, после внезапной гибели 169 норок и исследования их образцов было подтверждено, что животные были инфицированы COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время на этой звероводческой ферме содержится около 60 тысяч пушных зверьков.

Государственная продовольственная и ветеринарная служба Литвы отмечает, что вирус, обнаруженный на звероводческих фермах, не представляет опасности для здоровья людей, за исключением тех, кто непосредственно занят на этих предприятиях.

Владельцы подобных предприятий Литвы обязаны еженедельно предоставлять региональной ветслужбе данные о погибших животных.

По данным ветслужбы, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 миллиона норок.