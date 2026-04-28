В Литве в гимназии подросток с ножом ранил двух учениц

В литовском городе Мариямполе в гимназии 17-летний юноша совершил нападение с ножом, в результате которого пострадали две ученицы.

Как передает Report со ссылкой на LRT, по предварительным данным, обе пострадавшие получили ножевые ранения в спину.

Ученицы 2010 и 2007 годов рождения были госпитализированы. По информации полиции, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый был задержан.

Мотив нападения пока не установлен. Предварительно считается, что жертвы могли быть выбраны случайно.

Расследование продолжается.