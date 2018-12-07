В Литве три министра отправлены в отставку после конфликта с премьером

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент Литвы Даля Грибаускайте приняла отставки трех членов правительства республики - министра образования и науки Юргиты Пятраускене, министра культуры Лианы Руоките-Йонссон и министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Президент подписала соответствующие декреты об их увольнении. Декрет об увольнении министра культуры вступает в силу с 21 декабря, а два других - 7 декабря, сообщила администрация президента.

Отмечается, что увольнение трех министров последовало после их конфликта с премьером Литвы Саулюсом Сквярнялисом. 5 декабря после встречи с президентом Л.Руоките-Йонссон и К.Навицкас заявили, что больше не хотят работать с премьером и раскритиковали его за давление и за то, что он прикрывается министрами.