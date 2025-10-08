Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Литве самолет не смог приземлиться с первой попытки из-за помех в работе GPS

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 12:13
    В Литве самолет не смог приземлиться с первой попытки из-за помех в работе GPS

    В аэропорту Вильнюса (Литва) самолет авиакомпании Ryanair не смог приземлиться с первой попытки из-за помех в работе GPS.

    Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

    Самолет Boeing 737 MAX 8-200, летевший из Вены, должен был приземлиться в Вильнюсе в 08:30 утра. Однако во время приближения к аэропорту Вильнюса пилот решил прервать маневр и повторить посадку.

    Вторая попытка приземления была успешной, но с опеозданием на 14 минут.

    Представитель авиационной навигации Ингрида Даугирде отметила, что самолет был вынужден приземлиться во второй раз из-за постоянных помех в работе GPS.

    Литва Ryanair GPS-навигация

    Последние новости

    12:33

    Зеленский уволил посла Украины в Латвии

    В регионе
    12:31

    Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

    Экология
    12:29

    Габалинский саммит подтвердил статус ОТГ как актуальной международной площадки

    Внешняя политика
    12:26

    Азербайджан обсудил с Оманом расширение совместных инвестиций на региональном уровне

    Бизнес
    12:18

    Азербайджан снижает пошлины на импорт водонепроницаемой обуви

    Бизнес
    12:16

    Оптимизирована деятельность научных учреждений при Миннауки и образования

    Другие
    12:15

    Госагентство гражданской авиации исключено из "Классификации административных органов"

    Бизнес
    12:14

    ХАМАС и Израиль обменялись списками заложников и пленных

    Другие страны
    12:13

    В Литве самолет не смог приземлиться с первой попытки из-за помех в работе GPS

    Другие страны
    Лента новостей