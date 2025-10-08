В Литве самолет не смог приземлиться с первой попытки из-за помех в работе GPS

В аэропорту Вильнюса (Литва) самолет авиакомпании Ryanair не смог приземлиться с первой попытки из-за помех в работе GPS.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

Самолет Boeing 737 MAX 8-200, летевший из Вены, должен был приземлиться в Вильнюсе в 08:30 утра. Однако во время приближения к аэропорту Вильнюса пилот решил прервать маневр и повторить посадку.

Вторая попытка приземления была успешной, но с опеозданием на 14 минут.

Представитель авиационной навигации Ингрида Даугирде отметила, что самолет был вынужден приземлиться во второй раз из-за постоянных помех в работе GPS.