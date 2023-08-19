В Литве на одном из закрытых КПП с Беларусью появились первые укрепления

На литовском контрольно-пропускном пункте "Шумскас", который сейчас закрыт, появились первые оборонительные укрепления.

На литовском контрольно-пропускном пункте "Шумскас" с Беларусью, который сейчас закрыт, появились первые оборонительные укрепления.

Как передает Report , об этом сообщил депутат парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Литвы Лауринас Кащюнас в Facebook.

"Процесс идет. После того, как были закрыты КПП, рядом появились первые фортификационные укрепления. Вашему вниманию - закрытый КПП "Шумскас"", - отметил Кащюнас.

По его словам идея установки фортификационных укреплений и средств контрмобильности появилась в прошлом году.

В рамках реализации этой идеи Литва будет иметь 19 парков, в которых будут хранить средства контрмобильности и фортификационные средства.

Первый такой парк появится осенью 2023 года, реализация всего проекта займет год.