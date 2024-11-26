В Литве готовы исполнить ордер МУС по Нетаньяху

Литва исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он приедет в страну, поскольку этого требуют международные обязательства.

Литва исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он приедет в страну, поскольку этого требуют международные обязательства.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в литовском министерстве юстиции и офисе президента Литвы.

"Ордера на арест, выданные МУС для всех государств-членов Римского статута, включая Литву, являются обязательными и подлежат исполнению. Литовские учреждения, поскольку они принадлежат к системе правового государства, не ставят под сомнение решения судов и исполняют их. Если лицо, на арест которого МУС выдал ордер, посетит Литву, правоохранительные органы обязаны задержать подозреваемых в соответствии с установленными протоколами“, - сообщает Минюст.

В офисе президента также сообщили, что "Литва последовательно поддерживает деятельность МУС, уважает его независимость и беспристрастность".