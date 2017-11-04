В литовском сейме представят "план Маршалла" для Украины

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "План Маршалла" для Украины представят в литовском сейме для послов США, Канады, Японии и стран ЕС 6 ноября.

Как передает Report со ссылкой на "112 Украина", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, план уже получил четкие очертания.

Вице-премьер подчеркнул, что Литва тщательно подготовилась, чтобы 6 ноября презентовать этот план и быть услышанной другими членами Европейского Союза.

"Вместе с тем мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку у всех партнеров, которые бы присоединились к инвестиционному плану в 5 млрд евро", - указала И. Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, если план реализуют и привлекут запланированные инвестиции, то ВВП Украины может ежегодно расти на 6-8%.