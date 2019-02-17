В Лионе "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль - ВИДЕО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Большая группа участников протестного движения "желтых жилетов" в Лионе напала на полицейский автомобиль, стоявший в пробке на автостраде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видеозапись, снятую из салона машины, опубликовал в своем Twitter профсоюз французской полиции CFDT Alternative Police.

"Кто провоцирует? Кто начинает насилие? Позор вам!" - гласит подпись к видео, на котором видно, как большая группа молодых людей забрасывает камнями полицейский автомобиль, а затем участники беспорядка начинают приближаться и бить стекла палками.

Находившаяся за рулем сотрудница, включив сирену, пытается проехать между рядов стоящих в пробке машин. Однако это лишь сильнее привлекает внимание манифестантов и, когда одному удается разбить стекло с водительской стороны, а другой в прыжке бьет ногой по капоту автомобиля.

"Немыслимое насилие, - отреагировал в своем Twitter министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, комментируя данное видео. - Завтра они придут в комиссариат, чтобы зарегистрировать жалобу девушки, или же будут на выезде помогать ограбленному торговцу".