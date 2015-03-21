​В Либерии зафиксировали новый случай заражения Эболой

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Здравоохранительные органы Либерии зарегистрировали первый случай заболевания смертельной лихорадкой Эбола за последние несколько недель.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу представитель международной гуманитарной организации "Врачи без границ" в столице страны Монровии Адольфус Маволо.

"Это так. Первый положительный тест был проведен в одном из центров "Врачей без границ" в больнице под управлением министерства здравоохранения Либерии", — заявил Маволо.