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    ​В Либерии зафиксировали новый случай заражения Эболой

    Первый положительный тест был проведен в одном из центров Врачей без границ

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Здравоохранительные органы Либерии зарегистрировали первый случай заболевания смертельной лихорадкой Эбола за последние несколько недель.

    Как передает Report, об этом сообщил в пятницу представитель международной гуманитарной организации "Врачи без границ" в столице страны Монровии Адольфус Маволо.

    "Это так. Первый положительный тест был проведен в одном из центров "Врачей без границ" в больнице под управлением министерства здравоохранения Либерии", — заявил Маволо.

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