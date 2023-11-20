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В Латвии для строительства инфраструктуры на границе с РФ привлекут военных

В Латвии для строительства инфраструктуры на границе с РФ привлекут военных Латвия планируется привлечь Национальные вооруженные силы страны к строительству инфраструктуры безопасности на латвийско-российской сухопутной границе.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 00:50
В Латвии для строительства инфраструктуры на границе с РФ привлекут военных

Латвия планирует привлечь Национальные вооруженные силы страны к строительству инфраструктуры безопасности на латвийско-российской сухопутной границе.

Как передает Report, об этом сообщает издание Delfi.

В Министерстве внутренних дел Латвии заявили, что в целях повышения темпов строительства инфраструктуры безопасности границы была рассмотрена возможность привлечения ресурсов Национальных вооруженных сил к строительству инфраструктуры.

Планируется, что при поддержке военных могут быть построены два участка протяженностью 11,07 км и 8,45 км соответственно.

Отметим, что 13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, водитель и пассажиры автомобилей с российской регистрацией на границе будут вынуждены вернуться в РФ или смогут пересечь границу, но без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".

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Версия на азербайджанском языке Latviya hərbçilərini Rusiya ilə sərhəd infrastrukturunun qurulmasına cəlb edəcək

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