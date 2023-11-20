В Латвии для строительства инфраструктуры на границе с РФ привлекут военных

Латвия планируется привлечь Национальные вооруженные силы страны к строительству инфраструктуры безопасности на латвийско-российской сухопутной границе.

Латвия планирует привлечь Национальные вооруженные силы страны к строительству инфраструктуры безопасности на латвийско-российской сухопутной границе.

Как передает Report , об этом сообщает издание Delfi.

В Министерстве внутренних дел Латвии заявили, что в целях повышения темпов строительства инфраструктуры безопасности границы была рассмотрена возможность привлечения ресурсов Национальных вооруженных сил к строительству инфраструктуры.

Планируется, что при поддержке военных могут быть построены два участка протяженностью 11,07 км и 8,45 км соответственно.

Отметим, что 13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, водитель и пассажиры автомобилей с российской регистрацией на границе будут вынуждены вернуться в РФ или смогут пересечь границу, но без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".