​В Латвии агитируют за присоединение восточной области страны к России

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Пророссийские активисты в Латвии начали агитацию за присоединение восточной области Латвии к России.

Как сообщает Report со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила газета Diena со ссылкой на председателя думы Краславского края Гунарса Упениекса.

"Активисты приходят к людям домой, раздают буклеты и рассказывают о возможностях присоединения Латгалии к России. Информация быстро доходит до думы, но у нас нет возможности остановить это движение", – цитирует газета градоначальника.

В беседе с корреспондентом Радио Свобода Гунарс Упениекс сообщил, что в сентябре возглавляемый депутатом Европарламента Татьяной Жданок "Русский союз Латвии", используя возможности предвыборной агитации, распространял в латгальском городе Даугавпилс материалы, из которых можно было понять, что область ждет судьба Крыма.

Эта партия единственная в Латвии безоговорочно признала аннексию Крыма законной.