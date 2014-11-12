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    ​В Латвии агитируют за присоединение восточной области страны к России

    Активисты приходят к людям домой и рассказывают о возможностях присоединения Латгалии к России

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Пророссийские активисты в Латвии начали агитацию за присоединение восточной области Латвии к России.

    Как сообщает Report со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщила газета Diena со ссылкой на председателя думы Краславского края Гунарса Упениекса.

    "Активисты приходят к людям домой, раздают буклеты и рассказывают о возможностях присоединения Латгалии к России. Информация быстро доходит до думы, но у нас нет возможности остановить это движение", – цитирует газета градоначальника.

    В беседе с корреспондентом Радио Свобода Гунарс Упениекс сообщил, что в сентябре возглавляемый депутатом Европарламента Татьяной Жданок "Русский союз Латвии", используя возможности предвыборной агитации, распространял в латгальском городе Даугавпилс материалы, из которых можно было понять, что область ждет судьба Крыма.

    Эта партия единственная в Латвии безоговорочно признала аннексию Крыма законной.

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