В Кыргызстане пресечен международный канал подделки документов

В Кыргызстане пресекли международный канал по изготовлению и продаже поддельных документов - паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о рождении, аттестатов о среднем и высшем образовании.

Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом проинформировал Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Согласно информации, канал действовал в Жалал-Абадской области страны.

В ходе обысков сотрудники ГКНБ обнаружили и изъяли паспорта, удостоверения, различные свидетельства с признаками подделки, а также чистые бланки нотариальных доверенностей, свидетельств о рождении и браке с защитными элементами, а также оборудование для производства фальшивых документов.

Установлено, что часть подделок с водяными знаками и другими защитными элементами изготавливалась за пределами страны и затем сбывалась в Кыргызстане.