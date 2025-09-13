Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Кыргызстане пресечен международный канал подделки документов

    • 13 сентября, 2025
    В Кыргызстане пресекли международный канал по изготовлению и продаже поддельных документов - паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о рождении, аттестатов о среднем и высшем образовании.

    Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом проинформировал Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

    Согласно информации, канал действовал в Жалал-Абадской области страны.

    В ходе обысков сотрудники ГКНБ обнаружили и изъяли паспорта, удостоверения, различные свидетельства с признаками подделки, а также чистые бланки нотариальных доверенностей, свидетельств о рождении и браке с защитными элементами, а также оборудование для производства фальшивых документов.

    Установлено, что часть подделок с водяными знаками и другими защитными элементами изготавливалась за пределами страны и затем сбывалась в Кыргызстане.

