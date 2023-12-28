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В Кыргызстане предотвращен теракт в храме

В Кыргызстане предотвращен теракт в храме Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана предотвратили теракт и вооруженное нападение на храм в городе Джалал-Абаде на юге страны.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 08:45
В Кыргызстане предотвращен теракт в храме

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана предотвратили теракт и вооруженное нападение на храм в городе Джалал-Абаде на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kabar со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

Согласно информации, на территории города Джалал-Абад задержаны несовершеннолетние члены международной террористической организации (МТО) "Исламское государство - Вилаят Хорасан". Они намеревались установить самодельное взрывное устройство у главной ёлки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы в городе.

В ходе осмотра изъятых мобильных устройств обнаружены неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами МТО, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 252 (акт терроризма) УК Кыргызстана.

"Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению их преступных связей на территории КР", - отметили в Госкомитете.

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