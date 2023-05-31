В Кыргызстане обяжут чиновников владеть государственным языком

Парламент Кыргызстана проинформировал, что принял закон, предписывающий чиновникам в обязательном порядке знать государственный (киргизский) язык.

Парламент Кыргызстана проинформировал, что принял закон, предписывающий чиновникам в обязательном порядке знать государственный (киргизский) язык.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.ру.

"Депутаты рассмотрели и приняли в третьем чтении проект конституционного закона "О государственном языке Кыргызстана", — указала представитель парламента.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша (Верховного совета), закон нацелен на то, чтобы установить "правовые основы" применения государственного языка. Теперь все госслужащие и муниципальные служащие должны знать киргизский язык или же им предпишут покинуть свои должности. Кроме того, местные телерадиокомпании должны будут производить более половины контента на государственном языке.