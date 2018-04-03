В Кыргызстане количество отравившихся на свадьбе превысило 230 человек

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Число пострадавших из-за массового отравления некачественной едой во время свадьбы в одном из престижных ресторанов столицы Кыргызстана Бишкеке превысило 230 человек.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Жылдыз Айгерчинова.

"У нас увеличилось количество госпитализированных по регионам. Оно составило 34 человека", - сказала Ж.Айгерчинова.

Согласно данным медиков, такое большое число пострадавших объясняется тем, что многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи. На данный момент состояние госпитализированных нормализуется, планируется, что в ближайшее время часть из них будут выписаны из больниц.

Напомним, что на минувшей неделе в Бишкеке после посещения свадебного торжества за медицинской помощью обратились более 150 человек. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, многие прибыли из разных регионов страны.