В Кыргызстане число жертв пограничного конфликта выросло до 34

Число жителей Кыргызстана, погибших во время вооруженного конфликта на границе республики с Таджикистаном, возросло до 34.

Число жителей Кыргызстана, погибших во время вооруженного конфликта на границе республики с Таджикистаном, возросло до 34.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило кыргызское министерство здравоохранения и социального развития.

"По последним данным, общее число пострадавших составляет 173, из них 34 человека погибли", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявляли о 33 погибших.

По информации министерства, среди 173 пострадавших - 31 военный, один медработник и 131 гражданский. "По 10 пострадавшим данные уточняется", - добавили в Минздраве. Во время столкновений в Кыргызстане были сожжены или разрушены несколько десятков зданий, в том числе школа, погранзастава и пожарная часть. Из зоны противостояния были эвакуированы более 27 тыс. человек.