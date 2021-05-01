О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кыргызстане число жертв пограничного конфликта выросло до 34

В Кыргызстане число жертв пограничного конфликта выросло до 34 Число жителей Кыргызстана, погибших во время вооруженного конфликта на границе республики с Таджикистаном, возросло до 34.
Другие страны
1 мая 2021 г. 18:52
В Кыргызстане число жертв пограничного конфликта выросло до 34

Число жителей Кыргызстана, погибших во время вооруженного конфликта на границе республики с Таджикистаном, возросло до 34.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило кыргызское министерство здравоохранения и социального развития.

"По последним данным, общее число пострадавших составляет 173, из них 34 человека погибли", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявляли о 33 погибших.

По информации министерства, среди 173 пострадавших - 31 военный, один медработник и 131 гражданский. "По 10 пострадавшим данные уточняется", - добавили в Минздраве. Во время столкновений в Кыргызстане были сожжены или разрушены несколько десятков зданий, в том числе школа, погранзастава и пожарная часть. Из зоны противостояния были эвакуированы более 27 тыс. человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qırğızın Tacikistanla münaqişədə ölən vətəndaşlarının sayı 34 nəfərə çatıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:42
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
27 апреля 2021 г. 11:14
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi