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    В Кувейте пятнадцать человек погибли в ДТП

    Инцидент произошел на шоссе Artel Highway к северу от столицы Кувейта

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек погибли и четверо пострадали при лобовом столкновении двух автобусов в Кувейте.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Khaleej Times.

    Инцидент произошел на шоссе Artel Highway к северу от столицы Кувейта. Автобусы перевозили рабочих.

    Службы гражданской обороны прибыли на место происшествия и освободили четверых рабочих, заблокированных в автобусах. Пострадавшие были доставлены в госпиталь.

    Другие подробности пока не сообщаются.

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