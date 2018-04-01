В Кувейте пятнадцать человек погибли в ДТП

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек погибли и четверо пострадали при лобовом столкновении двух автобусов в Кувейте.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Khaleej Times.
Инцидент произошел на шоссе Artel Highway к северу от столицы Кувейта. Автобусы перевозили рабочих.
Службы гражданской обороны прибыли на место происшествия и освободили четверых рабочих, заблокированных в автобусах. Пострадавшие были доставлены в госпиталь.
Другие подробности пока не сообщаются.
News DepartmentАвтор новости
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