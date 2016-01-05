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    В Кутаиси в результате падения бетонной конструкции погиб ребенок

    Ребенок умер от полученных травм, а матери оказывают медицинскую помощь

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В городе Кутаиси на западе Грузии во вторник в результате падения с многоэтажного здания бетонной конструкции погиб трехлетний ребенок, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщили местные СМИ, ребенок вместе с мамой проходил на улице около этого здания, когда неожиданно на них обрушилась бетонная конструкция. Пострадавшие были доставлены в клинику, ребенок умер от полученных травм, а матери оказывают медицинскую помощь. 

    Полиция начало расследование этой трагедии. Возбуждено уголовное дело. Какие-либо другие подробности пока не сообщаются.

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