В Кутаиси в результате падения бетонной конструкции погиб ребенок

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В городе Кутаиси на западе Грузии во вторник в результате падения с многоэтажного здания бетонной конструкции погиб трехлетний ребенок, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили местные СМИ, ребенок вместе с мамой проходил на улице около этого здания, когда неожиданно на них обрушилась бетонная конструкция. Пострадавшие были доставлены в клинику, ребенок умер от полученных травм, а матери оказывают медицинскую помощь.

Полиция начало расследование этой трагедии. Возбуждено уголовное дело. Какие-либо другие подробности пока не сообщаются.