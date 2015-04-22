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    На Кубе столкнулись автобус и автоцистерна, пострадали более 50 человек

    Пассажирский автобус врезался в двигавшуюся навстречу автоцистерну

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ На востоке Кубы в результате столкновения рейсового автобуса и автоцистерны пострадали более 50 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает кубинский интернет-портал Cubadebate.

    ДТП произошло между поселком Сьерра-де-Кубитас и городом Камагуэй в 550 км к востоку от Гаваны. Пассажирский автобус врезался в двигавшуюся навстречу автоцистерну воинской части. 42 пострадавших госпитализированы, остальным медицинская помощь оказана на месте.

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