В Кремле прокомментировали саммит США и КНДР

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре способствует разрядке напряженности на полуострове и отодвигает ситуацию от критической точки. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Результаты этой встречи субстантивно еще предстоит анализировать, но сам по себе факт того, что такая встреча состоялась и прямой, непосредственный диалог был начат, можно только приветствовать. Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию от критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворение", — сказал Песков.

При этом он отметил, что в таких "сложных историях" надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье было бы неверным, но сам факт встречи подтверждает правоту российской стороны и президента Владимира Путина, который говорил, что нет альтернативы дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова, а единственно возможный путь — это путь прямого диалога.