В Кремле подтвердили продолжение переговоров РФ, США и Украины
- 26 января, 2026
- 19:25
Москва рассчитывает, что работа экспертной группы России, США и Украины в Абу-Даби продолжится на этой неделе.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена, - заявил он. - И что это будет на неделе, в течение недели", - отметил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что трехсторонние переговоры продолжатся на этой неделе.
Отметим, что 23-24 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.
