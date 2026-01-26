Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Кремле подтвердили продолжение переговоров РФ, США и Украины

    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 19:25
    В Кремле подтвердили продолжение переговоров РФ, США и Украины

    Москва рассчитывает, что работа экспертной группы России, США и Украины в Абу-Даби продолжится на этой неделе.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена, - заявил он. - И что это будет на неделе, в течение недели", - отметил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что трехсторонние переговоры продолжатся на этой неделе.

    Отметим, что 23-24 января в Абу-Даби состоялось первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.

    Kreml Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında danışıqların davam etdiyini təsdiqləyib

