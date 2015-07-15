В Кремле отказались комментировать слухи об итогах расследования крушения "Боинга"

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Кремле не комментируют сообщения СМИ об итогах расследования крушения малайзийского "Боинга" на востоке Украины, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Нет, прокомментировать не мог бы", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о наличии чернового варианта доклада нидерландских специалистов, расследующих авиакатастрофу, в котором в качестве виновной стороны указываются ополченцы.

Кроме того, Песков оставил без комментариев отрицательную позицию России относительно рассмотрения дела Международным трибуналом.

"Я пока никак не комментирую эту тему, потому что пока нет субстантивной информации", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

В среду ряд СМИ со ссылкой на источник, видевший проект итогового отчета нидерландских следователей, сообщили, что вину за крушение "Боинга" на Украине возложили на ополченцев и авиакомпанию.

При этом в документе отмечается, что предполагаемое место запуска ракеты, которой мог быть сбит лайнер, в тот момент находилось под контролем ополченцев.

Также в среду в Следственном комитете России заявили о наличии данных о том, что "Боинг" был сбит над Донбассом ракетой типа "воздух-воздух", эксперты полагают, что она была нероссийского производства.