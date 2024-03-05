В Красном море повреждены кабели связи между Европой, Азией и Африкой

В Красном море перебили четыре подводных телекоммуникационных кабеля между Европой, Азией и Африкой.

В Красном море перебили четыре подводных телекоммуникационных кабеля между Европой, Азией и Африкой.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press, об этом сообщила гонконгская компания HGC Global Communications Limited.

"Повреждения получили линии связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые приходится 25% регионального трафика", - говорится в публикации.

Специалисты HGC оперативно начали перенаправлять трафик по другим линиям, но это не исключило локального отключения информационных сервисов. Первичный анализ показал, что повреждённые кабели находятся под юрисдикцией Йемена. Другая телекоммуникационная компания, Tata Communications, начала процесс устранения проблем.

Причина произошедшего не установлена, но отмечается, что в районе Красного моря продолжаются атаки хуситов на корабли и суда. Помимо этого, кабели могли повредить сброшенные с судов или тянущиеся за ними якоря. Как напомнило агентство, хуситы требовали от любого входящего в воды Йемена кабелеукладчика получать от них разрешение на работы.