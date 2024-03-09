В Красном море отразили атаку хуситов

Американские военные и их союзники сбили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Красном море.

Американские военные и их союзники сбили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Красном море.

Как сообщает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети "Х".

"Хуситы провели крупномасштабную атаку БПЛА в Красном море и Аденском заливе. Корабли и самолеты ВМС США вместе с несколькими кораблями и самолетами ВМС коалиции сбили 15 БПЛА", - говорится в заявлении.

По данным CENTCOM, беспилотники "представляли непосредственную угрозу коммерческим судам, ВМС США и кораблям коалиции в регионе".