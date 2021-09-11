В Кот-д’Ивуаре потерпел крушение военный вертолет, погибли 5 человек

На севере Кот-д’Ивуар потерпел катастрофу военный вертолет Ми-24. В результате погибли все пять человек, находившиеся на борту воздушного судна.
Как передает Report, об этом сообщило издание
"Боевой вертолет Ми-24 в ходе разведки на северной границе потерял связь с диспетчерским центром. Поисково-спасательные работы помогли обнаружить борт, разбившийся в двух километрах от населенного пункта Тоголокае в департаменте Техини", - заявил начальник Генштаба.
Думбия также выразил соболезнования семьям погибших.
В настоящее время ведется расследование причин крушения вертолета.