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В Кот-д’Ивуаре потерпел крушение военный вертолет, погибли 5 человек

В Кот-д’Ивуаре потерпел крушение военный вертолет, погибли 5 человек На севере Кот-д’Ивуар потерпел катастрофу военный вертолет Ми-24. В результате погибли все пять человек, находившиеся на борту воздушного судна.
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11 сентября 2021 г. 05:48
В Кот-д’Ивуаре потерпел крушение военный вертолет, погибли 5 человек

На севере Кот-д’Ивуар потерпел катастрофу военный вертолет Ми-24. В результате погибли все пять человек, находившиеся на борту воздушного судна.

Как передает Report, об этом сообщило издание New-Africa со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Лассину Думбию.

"Боевой вертолет Ми-24 в ходе разведки на северной границе потерял связь с диспетчерским центром. Поисково-спасательные работы помогли обнаружить борт, разбившийся в двух километрах от населенного пункта Тоголокае в департаменте Техини", - заявил начальник Генштаба.

Думбия также выразил соболезнования семьям погибших.

В настоящее время ведется расследование причин крушения вертолета.

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