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В Коста-Рике разбился легкомоторный самолет

В Коста-Рике разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет Cessna 206, на борту которого находилось шесть человек, разбился недалеко от столицы Коста-Рики Сан-Хосе.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 04:51
В Коста-Рике разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Cessna 206, на борту которого находилось шесть человек, разбился недалеко от столицы Коста-Рики Сан-Хосе.

Как передает Report, об этом сообщает издание La Nación со ссылкой на замглавы службы гражданской авиации республики Луиса Миранду.

Самолет Cessna 206 с бортовым номером TI-GER пропал с радаров в понедельник около 12:30 по местному времени (22:30 по бакинскому времени). На борту воздушного судна находилось четверо пассажиров и два пилота.

Как сообщил Миранда, самолет направлялся в аэропорт им. Тобиаса Боланьоса в Сан-Хосе, однако из-за плохой видимости воздушная гавань была закрыта. Самолет вынужденно отклонился в сторону города Алахуэла, столицы одноименной провинции. Однако вскоре воздушное судно потеряло связь с диспетчерской вышкой.

Отправившиеся на поиски самолеты нашли обломки фюзеляжа потерпевшего бедствие воздушного судна в джунглях на высоте около 2 100 м над уровнем моря. В настоящий момент к месту крушения направляются спасатели.

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