В Коста-Рике автобус упал в овраг, не менее 11 человек погибли

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, 16 пострадали при падении автобуса в овраг в Коста-Рике.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета Diario Extra.

Местный чиновник подтвердил изданию, что экскурсионный автобус, в котором ехали пенсионеры, рухнул в овраг с высоты 25 метров, вылетев с шоссе в районе города Алахуэла.

Сообщается, что среди пассажиров не было иностранных граждан. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, четверо из них находятся в критическом состоянии.