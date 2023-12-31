В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море

Контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно.

Контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно.

Как передает Report, об этом заявило Центральное командование Вооруженнных сил США (CENTCOM).

"Сегодня примерно в 20:30 по времени Саны контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что в него попала ракета, когда он шел в южной части Красного моря", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Упомянутое судно под сингапурским флагом, указывает CENTCOM, запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. По утверждению командования, по пути к судну Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, находящихся под контролем йеменских мятежников-хуситов.

По данным CENTCOM, в результате попадания ракеты в судно никто не пострадал, оно сохранило плавучесть. Информации о размере ущерба не приводится.