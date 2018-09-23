В Константинополе пообещали Украине автокефалию

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Константинопольский патриарх Варфоломей сегодня после воскресной службы в храме Святого Фоки Месахору в Стамбуле пообещал генконсулу Украины в Стамбуле Александру Гаману, что вскоре предоставит автокефалию (административную независимость от других церквей) Украине.

Видеозапись выступления патриарха опубликована на странице патриархии в соцсети Facebook.

"Украина получит статус автокефалии через недолгое время, я надеюсь, несмотря на существующие противодействия, и это будет, потому что это ее право", - сказал Вселенский патриарх, цитирует его РИА Новости, передает Report.

Варфоломей добавил, что Киев имеет право на получение подобного статуса, напомнив, что автокефалию предоставляли всем новым православным церквям - начиная с России в XVI веке и заканчивая церковью Чехии и Словакии.

Варфоломей заявил, что эти права были даны Вселенскими соборами и будут исполнены "в случае с Украиной и где еще понадобится".

Сейчас на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая считается самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Кроме того, на территории Украины ведут деятельность непризнанные мировым православием церковные структуры - "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь.