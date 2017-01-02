В конгрессе США заявили о готовности добиваться новых санкций против России

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Член палаты представителей от демократов Адам Шифф заявил, что в конгрессмены и Республиканской, и Демократической партий выступают за введение новых санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

«Мы считаем, что нужно сделать еще больше. Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры могут оказывать достаточный сдерживающий эффект», — сказал он.

Шифф подчеркнул, что сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм объединятся для получения более мощного пакета санкций.

Он также выразил уверенность, что от конгресса можно ожидать «еще более решительных действий», если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой.