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В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Эл Грин предложит обсудить вынесение импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 22:02
В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Эл Грин предложит обсудить вынесение импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

Как передает Report, об этом политик заявил во время заседания законодательного органа, трансляция которого велась на официальном сайте.

"Работа для объявления импичмента президенту Трампу уже началась. Я объявляю, что внесу законопроект об импичменте против него за гадкие предложения и подлые деяния", - отметил конгрессмен.

По мнению Грина, Трамп заслуживает отстранения от власти за недавние заявления в отношении сектора Газа.

Ранее Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Политик отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся.

Кроме того, республиканец указал на то, что США готовы взять сектор Газа под контроль, очистить его от неразорвавшихся боеприпасов, разровнять территорию и демонтировать разрушенные здания.

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