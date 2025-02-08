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В Конгрессе США предложили увеличить бюджет Пентагона

В Конгрессе США предложили увеличить бюджет Пентагона Бюджетный комитет Конгресса США выступил с инициативой увеличить бюджет Пентагона на $150 млрд.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 14:20
В Конгрессе США предложили увеличить бюджет Пентагона

Бюджетный комитет Конгресса США выступил с инициативой увеличить бюджет Пентагона на $150 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В проекте внесенного законопроекта указывается, что эти дополнительные средства нужны для поддержания боевой готовности, наращивания сил ВМС, модернизации ядерных систем и создания интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны США, с инициативой которой выступил президент Дональд Трампа, назвав ее "Железным куполом для Америки".

В настоящее время бюджет американского оборонного ведомства уже составляет около $900 млрд.

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