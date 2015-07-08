В Конгрессе США поддержали инициативу о поставках Иордании военной помощи

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США во вторник приняла законопроект, который дает право администрации США поставить технику и вооружение Иордании, являющейся членом коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту инициативы, Иордания включается в список стран, которым США могут осуществлять прямую продажу определенной военной техники и оборудования. Королевство получает такой статус на три года. Разработчики законопроекта полагают, что это позволит вооруженным силам страны выполнять свои стратегические задачи, в первую очередь, бороться с ИГ. Кроме того, в документе заложен призыв к исполнительной власти США усилить военное сотрудничество с Иорданией и чаще проводить с ее военными совместные учения.

Автором проекта закона выступила член комитета палаты по иностранным делам Илеана Рос-Лехтинен (республиканка, штат Флорида). "США в борьбе против ИГ и желать не могут более преданного коалиции партнера, чем Иордания", - убеждена конгрессмен. В своем заявлении для журналистов она отметила, что власти королевства сражаются не только с экстремистами, они также борются с последствиями сирийского гуманитарного кризиса. "Проголосовав за этот законопроект, палата представителей продемонстрировала, что мы признаем стратегическую роль Иордании в битве с ИГ", - подчеркнула Рос-Лехтинен.