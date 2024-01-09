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В Конгрессе США хотят объявить импичмент главе Пентагона

В Конгрессе США хотят объявить импичмент главе Пентагона Республиканец из Палаты представителей США Мэтт Розендейл объявил о планах представить резолюцию об импичменте министру обороны Ллойду Остину из-за того, что он на прошлой неделе не уведомил Белый дом и Конгресс о своей госпитализации.
Другие страны
9 января 2024 г. 09:29
В Конгрессе США хотят объявить импичмент главе Пентагона
Ллойд Остин

Республиканец из Палаты представителей США Мэтт Розендейл объявил о планах представить резолюцию об импичменте министру обороны Ллойду Остину из-за того, что он на прошлой неделе не уведомил Белый дом и Конгресс о своей госпитализации.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hill.

Розендейл планирует представить свою резолюцию об импичменте на заседании Палаты представителей 9 января.

По его словам, решение Остина не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Вашингтоне "нарушило его присягу" и "поставило под угрозу жизни американского народа".

Как отмечает издание, ранее член Палаты представителей Элиз Стефаник заявила, что глава Минобороны США должен немедленно уйти в отставку, поскольку его отсутствие без уведомления подрывает доверие к цепочке командования во время многочисленных глобальных конфликтов, к которым приложил руку Вашингтон.

Отметим, что вчера на сайте Пентагона было опубликовано заявление пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера. В нем говорится о том, что Остина перевели из отделения интенсивной терапии, однако он все еще испытывает недомогание.

Остин находится в Национальном медицинском центре Уолтера Рида (штат Мэриленд) в окрестностях Вашингтона.

"Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и восстанавливается в более уединенной части больницы. Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший", - сообщил пресс-секретарь Пентагона.

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Версия на английском языке House Republican to file impeachment articles against Lloyd Austin
Версия на азербайджанском языке ABŞ müdafiə naziri ilə bağlı impiçment prosesi başlanıla bilər

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