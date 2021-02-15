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В Конго при нападении боевиков погибли 14 человек, есть раненые

В Конго при нападении боевиков погибли 14 человек, есть раненые По меньшей мере 14 человек погибли на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападения боевиков исламистской террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) на населенный пункт в провинции Итури
Другие страны
15 февраля 2021 г. 06:08
В Конго при нападении боевиков погибли 14 человек, есть раненые

По меньшей мере 14 человек погибли на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападения боевиков исламистской террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) на населенный пункт в провинции Итури.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на военных.

По их данным, члены группировки совершили нападение на местность Ндаля, в ходе которого убили 11 мирных жителей, трое солдат погибли при последующих столкновениях. Как заявил представитель армии, четырех боевиков удалось нейтрализовать.

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году с целью противостояния с правительством страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах ДРК.

По данным ООН, боевики АДС за последние 24 месяца убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари АДС в последние годы установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской исламистской группировкой "Аш-Шабаб".

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Версия на азербайджанском языке Konqoda hücum zamanı azı 14 nəfər həlak olub, yaralananlar var

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