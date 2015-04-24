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    ​В Конго похищены три миротворца ООН

    Автомобиль миссии был найден рядом с предполагаемым местом похищения

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Демократической Республике Конго похищены три члена миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.

    Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на источник в организации.

    Отмечается, что похищение произошло в восточной провинции Северное Киву.

    "Три члена миссии ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго были похищены в Кибумбе", — отметил источник.

    Также известно, что автомобиль миссии был найден рядом с предполагаемым местом похищения.

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