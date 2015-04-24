​В Конго похищены три миротворца ООН

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Демократической Республике Конго похищены три члена миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.

Как передает Report, об этом сообщает Franc-Press со ссылкой на источник в организации.

Отмечается, что похищение произошло в восточной провинции Северное Киву.

"Три члена миссии ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго были похищены в Кибумбе", — отметил источник.

Также известно, что автомобиль миссии был найден рядом с предполагаемым местом похищения.