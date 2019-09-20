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В Конго из-за межэтнической вражды были убиты 28 человек

В Конго из-за межэтнической вражды были убиты 28 человек

По меньшей мере 28 человек были убиты в межобщинных столкновениях за последине 48 часов на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

"Нападения совершены на людей, находившихся в лагерях для перемещенных лиц или деревнях в провинции Итури", - подчеркивается в документе. При этом, по данным миссии, одно из столкновений произошло вблизи ее временной базы в этой части страны.

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