В Конго из-за межэтнической вражды были убиты 28 человек

По меньшей мере 28 человек были убиты в межобщинных столкновениях за последине 48 часов на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

"Нападения совершены на людей, находившихся в лагерях для перемещенных лиц или деревнях в провинции Итури", - подчеркивается в документе. При этом, по данным миссии, одно из столкновений произошло вблизи ее временной базы в этой части страны.