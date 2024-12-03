В Конго более 140 человек умерли из-за неизвестной болезни

В юго-западной провинции Демократической Республики Конго 143 человека умерли от неизвестной болезни.

В юго-западной провинции Демократической Республики Конго 143 человека умерли от неизвестной болезни.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и глава местного Минздрава Аполлинер Юмба накануне сообщили, что у инфицированных наблюдались симптомы гриппа, в том числе высокая температура и сильные головные боли.

Уточняется, что для проведения анализа с целью выявления заболевания в зону направили бригаду врачей. При этом число зараженных продолжает расти.

В ВОЗ заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями страны работает над изучением болезни.