Меркель получит грамоты об увольнении 26 октября

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель и члены ее правительства 26 октября получат грамоты об увольнении, но будут исполнять свои полномочия до формирования нового кабмина.

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель и члены ее правительства 26 октября получат грамоты об увольнении, но будут исполнять свои полномочия до формирования нового кабмина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

"26 октября канцлер примет участие в учредительном заседании Бундестага. Как вы знаете, она не будет членом [парламента] 20 созыва", - сказала Деммер. "Затем президент вручит канцлеру и ее министрам во дворце Бельвю грамоты об окончании исполнения их полномочий", - сообщила Деммер. Она напомнила, что после этого Меркель будет считаться и.о. главы правительства.