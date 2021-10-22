О нас
Report Georgia
Аудио новости

Меркель получит грамоты об увольнении 26 октября

Меркель получит грамоты об увольнении 26 октября Действующий канцлер Германии Ангела Меркель и члены ее правительства 26 октября получат грамоты об увольнении, но будут исполнять свои полномочия до формирования нового кабмина.
Другие страны
22 октября 2021 г. 14:19
Меркель получит грамоты об увольнении 26 октября

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель и члены ее правительства 26 октября получат грамоты об увольнении, но будут исполнять свои полномочия до формирования нового кабмина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

"26 октября канцлер примет участие в учредительном заседании Бундестага. Как вы знаете, она не будет членом [парламента] 20 созыва", - сказала Деммер. "Затем президент вручит канцлеру и ее министрам во дворце Бельвю грамоты об окончании исполнения их полномочий", - сообщила Деммер. Она напомнила, что после этого Меркель будет считаться и.о. главы правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение
22 октября 2021 г. 13:53
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
Увеличено число членов межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан
22 октября 2021 г. 13:45
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+
22 октября 2021 г. 13:40
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19
22 октября 2021 г. 12:27
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
Год назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
ВидеоГод назад Азербайджан взял под полный контроль свою границу с Ираном
22 октября 2021 г. 00:00
Председатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
ФотоПредседатель ПА ОБСЕ: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном
21 октября 2021 г. 22:20
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
Минобороны: В настоящее время 6 военнослужащих считаются пропавшими без вести
21 октября 2021 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi