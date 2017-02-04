В Колумбии юноша арестован по подозрению как минимум в 30 убийствах

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Семнадцатилетний молодой человек задержан правоохранительными органами Колумбии по подозрению в совершении не менее 30 убийств в городе Кали.

Как передает Report, об этом сообщает радио Blu со ссылкой на заявление командующего полицией Кали Уго Касаса.

"Подросток по прозвищу Малыш Боб совершил около 30 убийств, включая двойное убийство в торговом центре на юге города, которое попало на камеры видеонаблюдения", — приводит радио Blu заявление командующего полицией Кали Уго Касаса.

Убийства были совершены подростком в течение нескольких лет. По данным следствия, он входил в состав одной из банд Кали, а затем сам создал свою преступную группировку. Убивать он начал с 12 лет.

Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, убийца, скорее всего, отделается минимальным наказанием вместо пожизненного заключения. По закону Колумбии, максимальный срок для несовершеннолетних составляет восемь лет тюрьмы.